Seda Sayan, O Ses Türkiye şampiyonu Alkan Dalgakıran ile aşk mı yaşıyor? İlk kez konuştu!

'O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Alkan Dalgakıran'ın, Seda Sayan ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Seda Sayan (57), Alkan Dalkıran (25) ile hakkında çıkan iddialara jet hızıyla yanıt verdi. 2. Sayfa programına konuşan Sayan, aşk iddialarını net bir dille yalanladı.

ALKAN DALKIRAN, NEDEN SEDA SAYAN'I SEÇTİ?

'O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Alkan Dalgakıran, ilk sahneye çıktığında neler yaşadığını ve neden Seda Sayan'ı seçtiğini şöyle anlatmıştı: "Sonlara doğru çıktım, 30. sıradaydım. Bizim çok beğendiğimiz insanlara, hiçbir jüri üyesi dönmedi. Ben de heyecanlandım 'ya bana da dönmezlerse' diye... Seda Sayan bana kesin döner diye düşünmüştüm. Gözlerimi kapattım ve şarkıyı söyledim. Hepsi bana döndü. Neden Seda Sayan derseniz de Seda Hanım'ın şefkati ve ilgili beni çok kendine çekti. Kafamda en başından beri Seda Sayan vardı. Zaten Beyaz ve Hadise bloklandı. Ama seçim yapacağım sırada Murat Boz'un sözleri beni çok etkiledi, neredeyse onu seçiyordum ki Seda Hanım, 'Murat ne söylüyorsa 10 katı, sen ne istiyorsan o olacak' deyince tamam dedim onu seçmeliyim."

ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?

Alkan Dalgakıran, 25 yaşında. Alkan Dalgakıran, aslen Yalovalı. O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimler arasında yer alan Alkan Dalgakıran, Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye. Seda Sayan'ın takımında yarışan alan Alkan Dalgakıran'ın sosyal medyada oldukça destekleyeni bulunuyor.

Alkan Dalgakıran son olarak, Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısını seslendirerek yarı finale geçme hakkını kazanmıştı. Alkan Dalgakıran, 14 Şubat akşamı sergilediği performans sonrasında finalist olan isimler arasında yer aldı.