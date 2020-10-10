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10 Ekim 2020 Cumartesi 10:36 | Son Güncelleme:

Seda Sayan estetikten sonra imajını da değiştirdi!

Seda Sayan estetikten sonra imajını da değiştirdi!

Geçtiğimiz günlerde 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan, imajını da değiştirdi. Saç stilini de yenileten Sayan'ın son hali sosyal medyada olay oldu.

Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yüzüne bir estetik daha yaptırmış ve 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdirmişti. Ünlü şarkıcı, operasyon sonrası ilk kez fotoğrafını paylaştı. Sayan'ın son görüntüsü ve yeni imajı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Sayan'ın gündem olan paylaşımından sonra Muazzez Ersoy’un “Kendine benzemek ne güzel... Filtresiz” notuyla fotoğrafını paylaşması bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından manidar bulunmuştu. Seda Sayan, bu sözlerin hedefindeki ismin kendisi olduğunu yazan bir takipçiye şu yanıtı vermişti: “Gerdirip gerdirip söylemeyenler... Ah doktor Serdar, kimlere elin değmedi ama söyleyemezler.”

Yaşananlardan sonra ise Muazzez Ersoy cephesinden açıklama geldi. Ersoy, "Ben Instagram'daki yorumumu herkes için yaptım, şöhretli bir kişi ya da kişiler için söylemedim. Photoshop'lar çok abartılıyor, insanların normal halleriyle Instagram'daki fotoğrafları arasında dağlar kadar fark var; photoshopla insanların başka bir insana dönüşmesine karşıyım. Bu arada estetiğe de karşı değilim ki. Beni tanıyanlar, bilirler ki ne polemik severim ne de bu tarz durumlarda kalmayı. Takipçilerin, yorum yapanların sözleri de, yorumları da bana mal edilmesin" demişti.

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