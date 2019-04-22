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Seda Sayan canlı yayında operasyon yaptırdı

Seda Sayan canlı yayında operasyon yaptırdı

Seda Sayan, yüzünü gerdiği anları Youtube kanalında paylaştı. Sayan'ın yüzünü gerdirirken bile makyajlı olması dikkat çekti.

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Dinç ve genç kalmak adına sporuna ve sağlığına dikkat ettiği gibi bir takım estetik operasyonları da yaptıran 56 yaşındaki Seda Sayan, son olarak yüzünü gerdirdi ve bu anları canlı yayınla takipçileriyle paylaştı. 

Seda Sayan, 10 yaş birden gençleştiren 'Fransız Askısı' isimli yöntem için saç diplerinden çene altına kadar ikişer adet cilt altı ipi yerleştirtti. 45 dakika süren operasyonda, sarkmış bölgelerin yukarı çıkması için bu ipler yukarı doğru çekildi.

Estetik operasyon sırasında bile makyajlı olduğu gözlenen Sayan, ''Türkiye'nin en merak edilen yüzü benimki. Yaptırdığım her şeyi takipçilerimle paylaşmayı seviyorum. Ameliyat masasında bile süslüyüm'' dedi.

Ameliyat sırasındaki sergilediği soğukkanlılığı gözlerden kaçmayan Sayan, işlemi kayda alan arkadaşı Fatih Ürek'in yakın çekim yapmasını istedi. Seda Sayan'a gelen yorumlar arasında bu davranışını eleştirenler olduğu kadar cesur bulanlar da vardı.

(SPUTNIK NEWS)

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