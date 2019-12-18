Seda Güven'in pantolonu sosyal medyayı salladı! Gelen yorumlar güldürdü

İş insanı Ali Gürel ile geçen haziran ayında dünyaevine giren oyuncu Seda Güven, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafıyla çok konuşuldu. Oyuncunun giydiği kıyafete takipçilerinden komik yorumlar geldi.

İşte o yorumlar:

- Çöp poşetlerin dolmuş.

- Abla montu ayağına giymişsin yanlışlıkla.

- Ayak montu.

- Gülelim diye mi yaptın, bu ne ayol?

- Doktor bu ne?

- Takipten çıktım yeminle.

- Seda hanım kıyafeti nereden aldınız? Söyleyin de biz almayalım.