Seda Güven ve Ali Güzel kimdir? Seda Güven kaç yaşında?

“Seda Güven ve Ali Güzel kimdir?” sorusu araştırılıyor. Haziran ayında evlenen oyuncu Seda Güven ve iş adamı Ali Güzel magazin gündeminde yer alıyor. Bodrum'daki köy pazarında alışverişe çıkan çift ilgi odağı oldu. Porsche marka lüks araçla pazara gelen çiçeği burnunda çiftin görüntüsü gözlerden kaçmadı. İş adamı Ali Güzel ile evlenen Güven, 2014 yılında da oyuncu ve şarkıcı Keremcem ile evlenmiş ancak evlilikleri 9 ay sürmüştü.

SEDA GÜVEN KİMDİR?

Seda Güven, 28 Ağustos 1984 tarihinde Balıkesir, Bandırma’da doğmuştur. Bir erkek kardeşi vardır. Marmara Üniversitesi Tekstil Tasarım bölümünden mezun oldu.

Başak Gürsoy’un “BG ajansı”na kaydını yaptırdı. Model olmak isterken hep oyunculuk görüşmelerine çağrıldı, Başak Gürsoy’un tavsiyeleriyle oyuncu oldu. İlk olarak 2002 yılında Ekmek Teknesi’nde oynadı.

Seda Güven, 2010 yılında Vedat Türkali’nin senaryosunu yazdığı “Fatmagül'ün Suçu Ne?” adlı dizide, Beren Saat, Engin Akyürek, Sumru Yavrucuk, Musa Uzunlar, Civan Canova, Fırat Çelik, Murat Daltaban, Buğra Gülsoy, Kaan Taşaner, Deniz Türkali, Engin Öztürk, Esra Dermancıoğlu, Bülent Seyran ile birlikte oynadı.

9 Ekim 2012 tarihinde FOX Tv. ekranlarında yayına başlayan “Merhaba Hayat” adlı dizide Vahide Gördüm, Yetkin Dikinciler, Keremcem ile beraber rol almıştır.

Başrolünde Farah Zeynep Abdullah ve Kıvanç Tatlıtuğ’un oynadığı; 2014'ün Şubat ayında Star Tv'de oynamaya başlayan, Nermin Bezmen’in romanından uyarlanan “ Kurt Seyit ve Şura” adlı dizi filmde Seda Güven, Farah Zeynep Abdullah’ın ablası rolünde (Valentina Verjenskaya) karakterini canlandırdı. Diğer rollerde Birkan Sokullu, Fahriye Evcen, Melisa Aslı Pamuk, Tolga Savacı gibi oyuncular rol aldı.

16 Mayıs 2014 tarihinde vizyona giren “İksir: Dedemin Sırrı” adlı sinema filminde başrolde olarak Keremcem, Seda Güven, Oğuz Oktay, Cansu Tosun, Bülent Şakrak, Bülent Çolak ile birlikte rol aldı.

Seda Güven, 13 Kasım 2014 tarihinde Şarkıcı Keremcem ile Paris'te evlendi. 9 ay sonra 2015 yılında boşandılar.

2019 yılında Seda Güven, bir süredir aşk yaşadığı iş adamı Ali Güzel ile dünyaevine girdi.

ALİ GÜZEL KİMDİR?

İş adamı olan Ali Güzel ile ilgili sosyal medyada detaylı bilgi bulunmuyor.