Seda Bakan'dan kızı Leyla'yla ilk poz

Geçtiğimiz günlerde kızı Leyla'yı kucağına alan Seda Bakan, sosyal medya hesabından bebeğiyle ilk fotoğrafını paylaştı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:32
Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:32
Seda Bakan'dan kızı Leyla'yla ilk poz

Ocak 2014'te müzisyen Ali Erel’le nikâh masasına oturan oyuncu Seda Bakan, Leyla ismini verdikleri bebeğini geçen cuma günü dünyaya getirdi. Geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabından kızının ilk fotoğrafını paylaşan oyuncu, “Bebişkomuz Leyla'yı Allah'ın izniyle kucağımıza aldık. Hayatımızın en güzel anlarını yaşadık. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah” notuyla yayınladı. Bakan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada kötü yorumlar da vardı. Paylaşmak için emzirme fotoğrafını seçmesini yanlış bulanların yanı sıra Seda Bakan’ın kızı Leyla’yla yaptığı paylaşıma destek mesajları da yağdı. Sanat camiasından da pek çok isim destek verirken, Songül Öden “Canımmmm. Hoş gelmiş. Maşallah size” yazdı. Demet Akalın ise, “Gördüğüm en güzel anne fotoğrafı. Sarılasım geldi sana” dedi.

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