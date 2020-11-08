Seda Bakan'dan estetik sorusuna şaşırtan cevap

2014'te Ali Erel ile dünyaevine giren oyuncu Seda Bakan, samimi açıklamaları ile gündeme geldi. 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Bakan, "Hiç estetiğiniz var mı?" sorusuna yanıt verdi.

Oyuncu, konuyla ilgili, "Yok ama yaptırmayı çok istiyorum. Burnumda küçük bir çıkıntı var. Eğer burun estetiği yaptırırsam, eşim beni boşar ve kariyerim başka bir yere gidebilir" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Seda Bakan, 2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz yıl kızları Leyla'yı kucaklarına alarak, ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.