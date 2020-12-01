01 Aralık 2020 Salı 17:30 | Son Güncelleme:
Seda Bakan koronavirüsü yendi soluğu pazarda aldı
Mucize Doktor'un yıldız oyuncusu Seda Bakan, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı. Hastalığı atlatan Bakan, karantina sonrası soluğu pazarda aldı.
Koronavirüs, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden pek çok kişiye bulaştı. Bu isimlerden biri de oyuncu Seda Bakan'dı. Geçtiğimiz haftalarda virüse yakalandığını duyuran Bakan, hastalığı hafif atlattı. Karantinadan çıkan oyuncu soluğu pazarda aldı.
Kızı Leyla ile alışveriş yapan oyuncu o anları "Açılışı pazarla yaptık" notuyla paylaştı.