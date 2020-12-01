Seda Bakan koronavirüsü yendi soluğu pazarda aldı

Koronavirüs, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden pek çok kişiye bulaştı. Bu isimlerden biri de oyuncu Seda Bakan'dı. Geçtiğimiz haftalarda virüse yakalandığını duyuran Bakan, hastalığı hafif atlattı. Karantinadan çıkan oyuncu soluğu pazarda aldı.

Kızı Leyla ile alışveriş yapan oyuncu o anları "Açılışı pazarla yaptık" notuyla paylaştı.