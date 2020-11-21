21 Kasım 2020 Cumartesi 11:36 | Son Güncelleme:
Seda Bakan koronavirüse yakalandı
Ünlü oyuncu Seda Bakan koronavirüse yakalandı. Üzücü haberi sosyal medya hesabından duyuran bir çocuk annesi Bakan, "Grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum" dedi.
Geçtiğimiz aylarda FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisinin kadrosuna dahil olan ve Doktor Ferda'yı canlandıran 35 yaşındaki Seda Bakan'ın rutin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
"İNŞALLAH FAZLA ZARAR GÖRMEDEN ATLATIRIZ"
Durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan başarılı oyuncu "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz Covid test sonucum pozitif çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum. Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi şükürler olsun. İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız. Herkes kendine çok daha fazla dikkat etsin. Doktorumuz 'Tek korunma yolu maske' dedi. Maskelerinizi çıkartmayın" ifadelerini kullandı.
Oyuncunun başrol oynadığı dizide ne gibi önemlerin alınacağı ise henüz bilinmiyor.