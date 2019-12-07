Seda Bakan kızı Leyla'nın yüzünü ilk kez gösterdi!

Geçtiğimiz ağustos ayında da kızı Leyla'yı kucağına alan oyuncu Seda Bakan, güzel havayı fırsat bilerek bebeğiyle hafta sonu turuna çıktı. 4 aylık kızıyla birlikte çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak ilk kez kızının yüzünü gösteren Bakan, paylaştığı fotoğrafa "Maşallah kızıma" notunu düştü. Oyuncunun fotoğrafına kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.