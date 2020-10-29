29 Ekim 2020 Perşembe 10:02 | Son Güncelleme:
Seda Bakan: Kiloluyken yakalanınca moralim bozuldu
Oyuncu Seda Bakan, önceki gün kızı Leyla ile Rumelihisarı'nda bir kafede objektiflere takıldı.
“Eski bir arkadaşımla buluştum” diyen Bakan, günlerinin nasıl geçtiği sorusuna “Leyla’yla uğraşıyorum, zaman çabuk geçiyor” yanıtını verdi.
Hürriyet'in haberine göre ünlü oyuncu, yazın Bodrum’da çekilen bikinili fotoğrafları sorulduğunda ise şöyle dedi: “O zaman bayağı kiloluydum ve magazine yakalanınca moralim bozulmuştu. Ama şu an iyiyim.”