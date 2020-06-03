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  3. Seda Akgül'den tartışma yaratacak sözler: Tuba güzel sayılmaz!
03 Haziran 2020 Çarşamba 12:33 | Son Güncelleme:

Seda Akgül'den tartışma yaratacak sözler: Tuba güzel sayılmaz!

Seda Akgül'den tartışma yaratacak sözler: Tuba güzel sayılmaz!

Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından "Güzel kadın değil, tatlı kadın hayatı uzatır" sözlerini paylaştı. Seda Akgül de bu yazıya çok konuşulacak bir yorumda bulundu: “E zaten güzel sayılmaz. Doğru demiş.”

İki çocuk annesi Tuba Ünsal, Instagram hesabından,"Güzel kadın değil, tatlı kadın hayatı uzatır" şeklinde bir yazı paylaştı. Ünsal, daha önce verdiği bir röportajda botoks ve dolgu işlemlerine karşı olduğunu, kök hücre uygulamasından memnun kaldığını söylemişti.

Ünsal'ın açıklamasına sunucu Seda Akgül'den şaşırtan bir yorum geldi. Akgül, Ünsal için " E zaten güzel sayılmaz. Doğru demiş” dedi. 


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