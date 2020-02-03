Seda Akgül neden ayrıldı? Neler Oluyor Hayatta programında Seda Akgül neden yok?

“Seda Akgül neden ayrıldı?” sorusu Neler Oluyor Hayatta izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı. Neler Oluyor Hayatta programında Seda Akgül neden yok? Hakan Ural ve Seda Akgül’ün sunumuyla 'Neler Oluyor Hayatta?' programı hafta içi her gün ekrana geliyordu. 3 Şubat tarihinden itibaren Ural’a Nur Tuğba Namlı’nın eşlik edeceği duyuruldu. Konu ile ilgili ilk açıklama Seda Akgül’den geldi.

SEDA AKGÜL NEDEN PROGRAMDAN AYRILDI?

Seda Akgül’ün programdan neden ayrıldığı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Seda Akgül konu ile ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı:

Neler Oluyor hayatta programından ayrılma nedenim, programın yapımcılığını üstlenen Bloom Medya’nın patronu Uygar Ataş’ın programı bırakması ve benim sözleşmemin o şirketle olmasıdır. Şu anda ne partnerim, ne de eski patronumla herhangi bir bağım veya dostluğum kalmamıştır.Keyfi sebeplerden ve kişisel hırslardan dolayı ekmek parası ile oynayabilen insanlardan uzak durmak lazımdır . Kötülüğümü isteyenlere en güzel cevap; TRT sınavı ile başlayan, 22 yıllık meslek hayatımda eğitimim, başarılarım, insan ilişkilerim, ekrana saygım ve tecrubemdir.. Herşeyden önce beni kalplerinde ve evlerinde misafir eden izleyicilerim gelir..Bundan sonra eğitim, konuşma tarzı , tavır ve saygı kavramlarını bilen... Kendi tecrube, bilgi ve insanlık anlayışıma yakın meslektaşlarımla ve işverenlerle çalışmak dileğiyle. Hepinizi seviyorum...

YENİ PARTNER BELLİ OLDU!

Seda Akgül yerine Hakan Ural'a partner olarak Nur Tuğba Namlı geldi. Namlı, "Güzelce kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah izleyicilerimiz de bizi yalnız bırakmaz" dedi.

Hayata dair her şeyi konuşmak için Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunumuyla 'Neler Oluyor Hayatta?' hafta içi her gün canlı yayınla Kanal D'de.