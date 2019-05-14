Seda Akgül: Hiç dibe vurmadım, hep dipteyim

Sunucu Seda Akgül, bir tv programına konuk oldu. Bir dönem Kısmetse Olur programında sunuculuk yapan Akgül, yarışmadan kazandığı parayla kafe açtığını ancak başarısız olduğunu anlattı.

"HİÇ DİBE VURMADIM, HEP DİPTEYİM"

Dobra açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren Akgül, bir dönem yaşadığı maddi sıkıntıları şu sözlerle anlattı:

"Herkes biz 12 ay düzenli para aldığımızı zannediyor. Biz varken alıp çalışmadığımız zaman onu yiyoruz. Ben hiç dibe vurmadım, hep dipteyim. Ben tam Kısmetse Olur'da yükselirken RTÜK devreye girdi. Hanlarım hamamlarım yok ama ailemin durumu çok şükür iyi. Eğitimim iyi aç da kalmam. Kısmetse Olur'dan kazandığım tüm parayı restorana yatırdım.

"ARABAMI SATMAYI DÜŞÜNÜYORDUM"

Cebimde 700 lira para kalmıştı Kısmetse Olur teklifi geldi. Arabamı satmayı düşünüyordum bir arkadaşım 'Ya bu iş olmaz ama bir dene' dedi. Deneme çekimine kot ve plaj gömleğiyle gittim. O kadar ümitsiz gitmişti. Bir mucize olması gerekiyor demiştim. Oradan kazandığım tüm parayı kafeye yatırdım. Ben varken para kazanıyoruz kasa doluyor. Ben yok 3-5 lira. Meğer içeride bir tezgah kurulmuş. Antikalar döşedim zaten 2'inci dereceden tarihi eser. Kafeye 250 bin rahat gider. Tarihi eser bir yerdi. Yeni işime de parayı yatırdım."