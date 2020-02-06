Seda Akgül Neler Oluyor Hayatta programından neden ayrıldı? Hakan Ural'dan açıklama

Seda Akgül ve Hakan Ural arasında sular durulmuyor. Neler Oluyor Hayatta programı izleyiciler, “Seda Akgül neden ayrıldı?” sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan programın sunucuları arasında bulunan Akgül’ün yerine 3 Şubat itibari ile Nur Tuğba Namlı geldi. Seda Akgül’ün programdan ayrılmasının ardından konu ile ilgili yapılan açıklaması çok konuşulmuştu. Taraflardan biri olan Hakan Ural’da açıklamada bulundu.

HAKAN URAL'DAN AÇIKLAMA

Hakan Ural konu ile ilgili açıklamasına, "Öncelikle şahsım ile ilgili yanlış anlamaya sebebiyet vermemekj için bu açıklamaya gerek duydum. Hayatımda hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayı bırakın; herhangi bir zarar verme ihtimalinin düşüncesini bile içinde yaşatmayan bir insanım." cümleleri ile başladı.

İşte o açıklama:

SEDA AKGÜL PROGRAMDAN NEDEN AYRILDI?

Seda Akgül konu ile ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı:

Neler Oluyor hayatta programından ayrılma nedenim, programın yapımcılığını üstlenen Bloom Medya’nın patronu Uygar Ataş’ın programı bırakması ve benim sözleşmemin o şirketle olmasıdır. Şu anda ne partnerim, ne de eski patronumla herhangi bir bağım veya dostluğum kalmamıştır.Keyfi sebeplerden ve kişisel hırslardan dolayı ekmek parası ile oynayabilen insanlardan uzak durmak lazımdır . Kötülüğümü isteyenlere en güzel cevap; TRT sınavı ile başlayan, 22 yıllık meslek hayatımda eğitimim, başarılarım, insan ilişkilerim, ekrana saygım ve tecrubemdir.. Herşeyden önce beni kalplerinde ve evlerinde misafir eden izleyicilerim gelir..Bundan sonra eğitim, konuşma tarzı , tavır ve saygı kavramlarını bilen... Kendi tecrube, bilgi ve insanlık anlayışıma yakın meslektaşlarımla ve işverenlerle çalışmak dileğiyle. Hepinizi seviyorum...

Ekmekle oynayanın, ekmeği olmaz… Bugüne kadar hep ayıpsız ayrılıklar yaşadım. Artık ayıpları olanlar düşünsün….Kanal D'yi tenzih ederim.. Daha özgür, mutlu, saygılı ve sevgili projelerde buluşmak dileğiyle….Dostunuzu dost ilan edin, arkanızdan kuyu kazanların dostunuz gibi görünmesine müsaade etmeyin. En büyük zararı onlar verir. Basit bir veda ile ayrılabileceğim, çok saygı duyduğum ve yıllarımı verdiğim kanaldan henüz orada 3 aydır iş yapmakta olan insanların başarısızlığını yine ben ödemek zorunda kaldım ilk kez hakkım helal değil.