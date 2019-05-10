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  3. Seçkin Piriler ve Kaan Tangöze arasında kavga çıkaran o fotoğraf

Seçkin Piriler ve Kaan Tangöze arasında kavga çıkaran o fotoğraf

Seçkin Piriler ve Kaan Tangöze arasında kavga çıkaran o fotoğraf

Seçkin Piriler ve Kaan Tangöze arasındaki gerilim devam ediyor. Seçkin Piriler iki oğlunun Kıvılcım Ural ile bir araya gelmesine öfkelendi.Kaan Tangöze'den dayak yediğini iddia etti. Eski eş Tangöze, 'akıl almaz bir iftirayla karşı karşıyayım' dedi.

Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze ve manken Seçkin Piriler 2016 yılında boşandı. Hakan ve Volkan adında iki oğulları olan ikilinin kavgası 3 yıldır bitmedi. Eski eşinin Kıvılcım Ural'la evlenmesinin ardından oğullarının babasıyla görüşmesini kısıtlayan Piriler, boşanma protokolüne uymadığı, İstanbul Ortaköy'deki dairesinin yüzde 50'sini kendisine halen devretmediği gerekçesiyle Kaan Tangöze'ye dava açmıştı. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen Kıvılcım Ural'ın oğullarıyla geçtiğimiz hafta bir araya gelmesine öfkelenen Piriler, önceki akşam 'Kaan evimi basıp çocuklarımın gözü önünde beni dövdü' şeklinde ifade vererek şikayetçi oldu.



Darp raporu alan eski manken, Tangöze'nin 'darp, hakaret, tehdit ve şantaj' suçlarından cezalandırılması isteğiyle mahkemeye başvurdu. İftiraya uğradığını söyleyen ünlü şarkıcı da, 'Eski eşimi darp ettiğime dair çıkan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Bu karalama ve akıl almaz iftira karşısında ben de kendisi hakkında hukuki süreci başlatmış bulunuyorum' şeklinde açıklama yaptı. Duyanlar 'Bu kavgalar da, davalar da kolay kolay bitmez' demekten kendini alamadı. 

İŞTE O KAVGA ÇIKARAN FOTOĞRAF!

Geçtiğimiz günlerde Kıvılcım Ural'la birlikte yemeğe giden Kaan Tangöze, yanına Seçkin Piriler'den olan 2 çocuğunu da almış ve gazeteciler tarafından görüntülenmişti. Geçtiğimiz aylarda Kıvılcım Ural hakkında hem kendisine hem de çocuklarına “6 ay yaklaşamaz” kararı aldıran Piriler, bu fotoğraf sonrası eski eşiyle konuşarak kanuna aykırı hareket ettiklerini belirtmişti.

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