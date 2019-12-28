Seçkin Özdemir ve Sevda Erginci'den aşk bombası! Böyle yakalandılar

Yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir, kural bozmadı. Takvim Gazetesi'nden Doğan Savaş'ın haberine göre; bugüne dek kendisi gibi oyuncu Derya Şensoy ve Demet Özdemir'le aşk yaşayan Özdemir, gönlünü bu sefer de Sevda Erginci'ye kaptırdı. Kısa süre öncesine dek aynı dizide rol alan çiçeği burnunda çift, önceki akşamki Anadolu Efes maçında faka bastı.

Sevda Erginci ile Seçkin Özdemir, maç boyunca birbirlerine sarılarak aşklarını ele verdi.