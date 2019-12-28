Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9587
  • 6,6619
  • 289.334
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Seçkin Özdemir ve Sevda Erginci'den aşk bombası! Böyle yakalandılar

Seçkin Özdemir ve Sevda Erginci'den aşk bombası! Böyle yakalandılar

Seçkin Özdemir ve Sevda Erginci'den aşk bombası! Böyle yakalandılar

Oyuncu Sevda Erginci'nin, meslektaşı Seçkin Özdemir ile yaklaşık bir ay önce aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

Yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir, kural bozmadı. Takvim Gazetesi'nden Doğan Savaş'ın haberine göre; bugüne dek kendisi gibi oyuncu Derya Şensoy ve Demet Özdemir'le aşk yaşayan Özdemir, gönlünü bu sefer de Sevda Erginci'ye kaptırdı. Kısa süre öncesine dek aynı dizide rol alan çiçeği burnunda çift, önceki akşamki Anadolu Efes maçında faka bastı.

Sevda Erginci ile Seçkin Özdemir, maç boyunca birbirlerine sarılarak aşklarını ele verdi.


Deniz Çakır'dan 'EDHO' açıklaması
Ata Demirer eski aşkına geri döndü
Sıla ve Hazer Amani'nin nikah tarihi belli oldu!
11 yıl sonra ilk paylaşım!
Bülent Ersoy'un yılbaşı istekleri ağızları açık bıraktı!

Telefon Filtrelerini Keşfeden Adamın Mutluluğu Gülümsetti

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İşte Türkiye'nin otomobilinin ilk fotoğrafları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili kullandı! İşte ilk görüntüler