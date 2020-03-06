Seçkin Özdemir kimdir, nereli? Hizmetçiler'in Yiğit'i Seçkin Özdemir kaç yaşında?

Hizmetçiler'in Yiğit'i Seçkin Özdemir kaç yaşında? sorularının yanıtı merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak Hizmetçiler dizisi için geri sayım sona eriyor. Dizi yarın akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Hizmetçiler dizisi ile ilgili aramalar da yoğunlaştı. Dizide Yiğit Atahanlı karakterine can veren Seçkin Özdemir de merak konusu oldu. Hizmetçiler'in Yiğit'i Seçkin Özdemir ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

YİĞİT ATAHANLI KİMDİR?

“Benim bencil, sırf kendini düşünen birisi olduğumu söylerler. Haksız da sayılmazlar aslında. Bugüne kadar canım ne istediyse onu yaptım ve yaşadım. Pek plan program yapmayı bilen biri de değilimdir. Yaşadıklarım bazıları için büyük bir hata gibi gözükse de ben hayat diyorum. Bugün aynı şeyler tekrar başıma gelse hepsini yine yaşardım.”

SEÇKİN ÖZDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

25 Ağustos 1981 dünyaya gelen Seçkin Özdemir aslen Sinopludur. Dizi oyuncusu olan Özdemir ayrıca dj ve sunucudur. Yakışıklılığı ile ön plana çıkan Seçkin Özdemir Star TV ekranlarında yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde Pamir Marden karakterini canlandırmıştır.

İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Seçkin Özdemir üniversite eğitimini ise Kocaeli Üniversitesi İktisat bölümünde almıştır. Oyunculuk için kendini geliştiren Özdemir “Müjdat Gezen Sanat Merkezi”nde tiyatro eğitimi almıştır. 2008 yılında Yaban Gülü dizisiyle kariyerine adım atan Seçkin Özdemir daha sonra 2012 yılında yayınlanan Al Yazmalım dizisindeki İlyas karakteriyle ünlenmiştir.

2004 senesinde İstanbul “My Radio”da 5 ay boyunca drive time'da interaktif bir radyo show programı gerçekleştirdi. 2004 Ağustos ayında “Number 1”a transfer olarak televizyon programı da yapmaya başladı. 2005 senesinde Foster's sponsorluğunda yaptığı “Faraş” isimli absürd programın ardından, 2006 senesinde Türkiye'nin en büyük gençlik kulübü “Gnctrkcll' Seçkin Özdemir'le çalışmaya başladı. 2 sene Number 1 Tv ve Number 1 Fm'de yönetmen Önder Kızılkan'la birlikte Gnctrkcll sponsorluğunda “Play” isimli gençlik müzik eğlence programını hazırlayıp sundu ve ayrıca Gnctrkcll'nin Türkiye çapındaki organizasyonlarında sahne sunuculuğu yaptı.

Müjdat gezen sanat merkezinde aldığı tiyatro eğitiminin ardından Akbank, Ülker, Binboa Vodka, Coca-Cola ve Gnctrkcll reklam filmlerinde rol aldı ve 2008 yılında Atv'nin Yaban Gülü dizisinde Burak karakterini oynadı.

Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde aldığı oyunculuk eğitiminin ardından, 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan’ın sevgilisi Leo Karakterini canlandırmıştır. Sanatçı Al Yazmalım isimli dizide Özge Özpirinçci ile birlikte başrol oynamıştır. 2013 yılı Mart ayında başlayan ve “I’m Sorry, I Love You” adlı bir Kore dizisinden uyarlanan “Bir Aşk Hikayesi” adlı dizide Damla Sönmez ile başrol oynamıştır.2014 yılın Aralık ayında başlayan “Günahkar” dizisinde Gülcan Arslan ve Hazal Filiz Küçükköse ile başrol oynamıştır. 2015 yılında başlayan ”Racon: Ailem İçin dizisinde Mehmet Aslantuğ, Hande Doğandemir ve Barış Arduç ile rol almıştır. Dizi reyting düşüklüğü nedeniyle erken final vermiştir. 2015 yılının Kasım ayında Show Tv’de ilk teaserı yayınlanan Acı Aşk dizisiyle ekranlara geri dönmüştür. Dizi 13 Mart 2016’da 13.bölümde Final yaparak ekranlara veda etmiştir. Star Tv’nin fenomen dizisi Kiralık Aşk’ın ikinci sezonunda Pamir Marden karakteriyle ekranlara geri dönmüştür.

Filmografisi

Televizyon

2008 Yaban Gülü Burak Yardımcı Karakter

2011 – 2012 Al Yazmalım İlyas Avcı Başrol

2012 Muhteşem Yüzyıl Leo Yardımcı Karakter

2013 – 2014 Bir Aşk Hikayesi Korkut Ali Başrol

2014 Günahkar Ali Yusuf Tan Başrol

2015 Racon Ailem İçin Adnan Korhan Başrol

2015 – 2016 Acı Aşk Bulut Ocak Başrol

2016 – 2017 Kiralık Aşk Pamir Marden Başrol

2017 Ateş Böceği Barış Buka Başrol

2018 Tehlikeli Karım Alper Boztepe Başrol

Sinema

2017 Bir Nefes Yeter Yaman Başrol