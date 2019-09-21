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  3. Seçkin Özdemir imaj değiştirdi, görenler tanıyamadı!

Seçkin Özdemir imaj değiştirdi, görenler tanıyamadı!

Seçkin Özdemir imaj değiştirdi, görenler tanıyamadı!

Oyuncu Seçkin Özdemir imaj değiştirdi. Özdemir'in hayranları oyuncuyu tanımakta zorlandı.

Seçkin Özdemir, önceki gün Akatlar’daki bir marketten çıkarken görüntülendi. Gazetecileri görünce şaşıran Özdemir, “Beni burada nasıl buldunuz?” diye sordu. Ayrıca oyuncunun yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.

ZORUNLU İMAJ

Sakal bıraktığı görülen Seçkin Özdemir, yakında Star TV’de başlayacak yeni dizisi için sakallarını uzattığını açıkladı. Özdemir'in yeni imajı hayranlarını şaşırttı.

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