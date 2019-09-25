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  3. Seçkin Özdemir ekranlara dönüyor! 'Sevgili Geçmiş' dizisi ne zaman başlayacak?

Seçkin Özdemir ekranlara dönüyor! 'Sevgili Geçmiş' dizisi ne zaman başlayacak?

Seçkin Özdemir ekranlara dönüyor! 'Sevgili Geçmiş' dizisi ne zaman başlayacak"

Yeni sezonda ekrana gelmeye hazırlanan 'Sevgili Geçmiş' dizisinden ilk kareler yayınlandı. Başrolünde Seçkin Özdemir'in yer alacağı dizi için geri sayım başladı.

Birbirinden habersiz üç kardeşin etkileyici ve sürükleyici hikayesini anlatan 'Sevgili Geçmiş' dizisinde başarılı oyuncu Seçkin Özdemir,'Sinan Malik' karakterine hayat verecek. Hayatı zorluklar içinde geçen Sinan Malik (Seçkin Özdemir), yıllar sonra babasının yaşadığı kasabaya geri döner. İpek’e olan imkansız aşkı onu bambaşka bir yöne savuracaktır.

Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, çekimleri İzmir’de gerçekleşen, oyuncu kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk’un yer aldığı “Sevgili Geçmiş” yakında Star  ekranlarında olacak.

Senaryosunu Funda Alp’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda  Aydın Bulut’un oturduğu Sevgili Geçmiş yakında Star’da.

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