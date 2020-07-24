Secem Tati: Bizim için rüya gibi bir ilişki

Model Secem Tati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerini yalnız bırakmazken diğer yandan da kariyerindeki yükselişi ile dikkat çekiyor.

Özellikle özel hayatını dışarı yansıtmamak için yoğun çaba sarf eden Tati, 8 Ocak tarihinde merakla beklenen açıklamayı yapmıştı. Uzun süredir Yiğit Çakar ile bir ilişki yaşadığı iddia edilen Tati, söz konusu tarihte, ortaya atılan tüm bu spekülasyonlara son verirken, birlikteliği de doğrulamıştı.

Tebrik mesajları aldılar

Bu gelişmelerin üzerine model Tati, Çakar ile birlikte yer aldığı fotoğrafını Instagram hesabına yükledi. Tati'nin hayranları kendisini tebrik ederken, fotoğrafı yüzlerce beğeninin yanı sıra tebrik mesajları aldı. Ayrıca Tati ve Çakar çiftine yabancı mankenlerden ve sanat camiasından ve bilindik birçok isimden de destek mesajının geldiği görüldü.

Öte yandan Tati, bu ilişki hakkında merak edilen birçok soruyu da yanıtladı. Özellikle ikilinin ilişkisinin son durumu hakkında bilgi veren ve oldukça mutlu oldukları gözlenen çifte ilişkileri hakkında ciddi düşünüp düşünmediklerinin sorulması üzerine “Hiç bu kadar ciddi olmamıştık” yanıtını verdikleri duyuldu. Model Tati, “Allah herkesi kalbine göre biriyle karşılaştırsın. Bizim için rüya gibi bir ilişki.” Yorumunu yaptı.