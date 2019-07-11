Şebnem Schaefer kimdir, ne iş yapıyor? arama moturunda araştırılmaya başladı.Modellikten başka dizi-tiyatro oyunculuğu ve yarışma-çocuk programı sunuculuğu yapan Şebnem Schaefer bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan İkinci Sayfa programına konuk oldu. Programın takipçileri Şebnem Schaefer kimdir, ne iş yapıyor? Şebnem Schaefer yaş kaç? diye araştırmaya başladı. İşte yanıtı..

ŞEBNEM SCHAEFER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Şebnem Schaefer, 9 Şubat 1984 tarihinde Almanya Frankfurt'da doğmuştur. Tam adı Jennifer Şebnem Macide Simone a Lale Schaefer" Türk, babası Alman'dır. Babası evlendikten sonra müslüman olmuştur.15 yaşında Modellik yapmaya başladı. Frankfurt'ta okuduğu liseden 2003 yılında mezun oldu. Sonra Frankfurt'taki Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi'nde 2 sene Türkoloji eğitimi, 1 sene de Kültür antropoloji ve Avrupa Etnolojisi, ve yandal olarak Psikanaliz okudu. Devam mecburiyetinden dolayı iki bölümü de yarım bırakmak zorunda kaldı.

2006'da Almanya'da CDU'ya (Hristiyan Demokrat Partisi) üye olarak siyaset ile de ilgilendi. Mart 2006 tarihinden Ekim 2009 tarihine kadar Türkiye'de bulundu. 2009 yılında Almanya'ya döndü Dasität in Hagen'da Siyaset ve Kamu Yönetimi okudu.İyi derece Almanca, Türkçe, İngilizce, Fransızca bilen Şebnem Schaefer, ayrıca 5 yıl Latince ve 4 yıl Fransızca okudu ve Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi'nde yarım bıraktığı Türkoloji eğitimi sırasında Arapça dersleri de aldı. 4 yıl at biniciliği, 4 yıl bale ve dans eğitimi aldı.

2008-2009 sezonunda Çetin Akcan'ın yazıp, yönettiği ve iki bölümden oluşan "Eros Pansiyon" adlı tiyatro oyununda, Yalçın Menteş (Baba), Parla Şenol(Pansiyoncu kadın), Kaan Taşaner (sevgili) ve ilk kez tiyatro sahnesine çıkacak olan manken Şebnem Schaefer (kızı) oynadı.

10 Haziran 2015 tarihinde ilerde iş adamı Murat Kadıoğlu ile evleneceğini açıklayan Şebnem Schaefer, 8 Aralık 2015 tarihinde ise sürpriz bir şekilde ayrılık kararı aldı.

Sunuculuk Yaptığı Programlar :



Show TV - Bilgi Yarışması: SMS Size Milyarlar Sunuyoruz

Kanal D - Almanya Hürriyet Baskı

TGRT - Yılbaşı Programı

Rhein-Main TV - Stil Programı

TV8 - Şebnem Schaefer'la Muhteşem Çocuklar Programı

Alman-Türk Film Festivali ödül töreni

Açılışlar, özel etkinlikler

Rol Aldığı Tiyatro Oyunu :

2008-2009 - Eros Pansiyon (Tiyatro oyunu) Yalçın Menteş Tiyatrosu

Filmleri :

2009 - Renklerde Kaybolan Hayat (Sinema Filmi)

2009 - Cadde Hikayeleri (Sinema Filmi)

2007 - Üç Tatlı Cadı - (Peri)(TV Dizisi)

2006 - Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu - (Zaldabar Kız) (Sinema Filmi)

2005 - Emret Komutanım - (Alev Hemşire) (TV Dizisi)

2003 - Lise Defteri - (Aylin) (TV Dizisi)