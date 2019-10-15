Oyuncu Şebnem Özinal mahkemeye koştu... 'Eşim Şefik Öztek bana şiddet uyguluyor!'

Oyuncu Şebnem Özinal, 13 yıllık eşi Şefik Öztek'ten boşanmak için dava açmıştı. Kocasının kıskançlıkları nedeniyle mesleğini yapamadığını belirten Özinal, kızı Ayşe ve kendisi için aylık 13 bin lira nafaka ve 650 bin lira tazminat istemişti. Günaydın'da yer alan habere göre, çiftin arasındaki boşanma davası devam ederken Şefik Öztek geçtiğimiz günlerde Şebnem Özinal'a tehdit ve hakaret dolu mesajlar attı.

'SENİ REZİL ETMEZSEM ADAM DEĞİLİM'

Mesajlarda Özinal'a; "Seni aşağılık kadın! Senin nasıl bir müptezel ve o... olduğunu herkese anlatıp seni rezil etmezsem adam değilim" şeklinde sözler sarf eden Öztek'in, boşanmak üzere olduğu eşine psikolojik şiddet uyguladığı ileri sürüldü.

SAVCILIĞA KOŞTU

Ünlü oyuncu; kızı Ayşe ve kendisinin psikolojisini bozduğunu belirterek eşini savcılığa ihbar etti. Özinal şikayet dilekçesinde; kendisini ve ailesini tehdit eden Öztek'in cezalandırılmasını istedi. Ayrıca Öztek'in mesajlarını delil olarak sundu. Olayla ilgili soruşturma başladı.

ŞEBNEM ÖZİNAL KİMDİR?

Şebnem Özinal İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunudur. Eğitiminin ardından bir güzellik yarışmasına katılmış ve sonrasında tiyatro ile tanışmıştır. Dostlar Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul ve Ali Poyrazoğlu gibi tiyatro topluluklarının içerisinde yer almıştır.

2005 senesinde Laila eğlence mekanının eski sahibi Şefik Öztek ile evlenmiş ve bu evliliğinden Ayşe isminde bir kızı vardır. Günümüzde Stüdya Standart ekibi ile beraber yeni oyunculuk yetiştirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

Babası Albay olan Şebnem Özinal aslen Ankara’lıdır ve Ankara’da dünyaya gelmiştir.