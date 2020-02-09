Şebnem Ferah'dan moral konseri

Geçmişten günümüze gelen eserlerini hayranlarıyla birlikte yorumlayan Ferah, son günlerde yaşanan kötü gelişmelerin ardından şarkılarını moral olmak için söyledi. Şarkıcı, “Bu geceden beklentimiz şu olabilir. Birbirimize moral olabiliriz. Benim için sizler öyle bir şey ifade ediyorsunuz. O yüzden ayaklarınıza sağlık, geldiniz. Bir iki saatliğine bizler sizi bu olan olaylardan uzaklaştırmaya çalışacağız” dedi.