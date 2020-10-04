Şebnem Ferah kaç yaşında? Şebnem Ferah'ın makyajsız hali görenleri şaşırttı!

Makyajsız haliyle poz veren Şebnem Ferah fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Ünlü şarkıcıya takipçilerinden kısa sürede beğeni yağmuru geldi. Şarkılarıyla yıllardır dillerden düşmeyen Şebnem Ferah yaşını göstermediği duru güzelliğiyle kendisine yeniden hayran bıraktırdı.

ŞEBNEM FERAH KAÇ YAŞINDA?

Ünlü şarkıcı Şebnem Ferah makyajsız halini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. 48 yaşındaki şarkıcının bu paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.

Bir takipçisi Şebnem Ferah'a, "Ruhunun, kalbinin güzelliği var bu resimde.. bayıldım.." yorumunu yaptı.

12 Nisan 1972 doğumlu olan Şebnem Ferah, Üsküp'ten Yalova'ya göç eden bir ailenin üç kızından en küçüğüdür. Şebnem Ferah'ın müziğe olan ilgisi 5-6 yaşlarında başlamış ve müzikle tanışmasında ailesinin çok büyük rolü olmuştur. Ferah'ın ailesinde hemen hemen herkes müzikle iç içe ve evin her köşesinde enstrüman olduğu için müzik konusunda bilgili ve hazır olarak piyasaya atıldı.

İlkokulda mandolin ve solfej dersleri almaya başladı, okul orkestrasında da solistlik yaptı. Liseyi Bursa Özel Namık Sözeri Lisesi'nde yatılı bir öğrenci olarak okudu ve bu dönemler Şebnem Ferah'ın kendisini tanımasına, tek başına ayakta kalmasına yardımcı oldu.

Şebnem Ferah'ın müzik hayatı daha sonra okul orkestraları ve küçük topluluklarla devam etmiştir. Lise yıllarında "Pegasus" adlı grubuyla beraber çalışan ama kafasında bir kız grubu hayali olan Ferah, 80'lerin ortasında Bursa'da açılan bir stüdyo sayesinde Sedat Yıldırım Sarıca ile tanışmış ve bu hayalini 1988 yılında kurduğu "Volvox" grubuyla gerçekleştirmiştir. Müzik ile daha yoğun ilgilenebilmek için ODTÜ Ekonomi Bölümü'nü 2. sınıftan terk etmiş ve daha sonra İstanbul'a gelince İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne kaydolmuştur. Dr. Skull'un emeklilik konserinde Özlem Tekin ile birlikte ön grup olarak çıkmışlardır.

1994 yılında Volvox grubunun dağılması sonucu Şebnem Ferah bireysel çalışmalarına başlamıştır. Onno Tunç ve Sezen Aksu'nun karşılaşmasıyla müzik yaşamında yeni bir sayfa açılmıştır. 3 oktavlık bir ses aralığına sahiptir.

ŞEBNEM FERAH ALBÜMLERİ