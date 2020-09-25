Şebnem Bozoklu'nun yeni dizi imajı şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, en son atv ekranında yayınlanan Gel Dese Aşk isimli dizide ekranlarda görünmüşü. Sadece 4 bölüm yayınlanan, büyük tepki çeken ve reytingleri de çok iyi olmayan dizi, pandemi sonrasında yayından kaldırıldı.

Şebnem Bozoklu ise 2020-2021 sezonunda yeni bir dizide izleyicilerin karşısına çıkacak. İyi Aile Babası isimli dizide; Çağlar Çorumlu, Salih Kalyon, Timur Acar, Melek Baykal ve Bahar Şahin ile buluşan ünlü oyuncu yeni rolüne hazırlanıyor.

Netflix’te izlediği yapımı da açıklayan Şebnem Bozoklu, yeni saçlarına da dikkat çekti. İşte o paylaşım:

Yine evden hiç çıkmadığım günlerden birini sonlandırırken şöyle bir dönüp güne bakıyorum; mutfakta ciddi bir ayıklama, örneğin 6 yıldır kullanılmayan ekmek makinasıyla vedalaşma ve dolapları daha kullanışlı hale getirme çalışmaları devam ediyor. Yine az kahve içmeyi başaramadım ama su içmeyi başardım. Netflixte Sing On izlemeye başlayıp tamamını bitirdim. ( jürinin ses analizi yapan bir makina olduğu şarkı yarışması ). Yeni karakterime çalıştım üstelik yeni saçlarımla Gün gibi gün