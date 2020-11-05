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  • Şebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu başrolde! Yeni komedi dizisi İyi Aile Babası izleyenleri kendinden geçirecek
05 Kasım 2020 Perşembe 09:28 | Son Güncelleme:

Şebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu başrolde! Yeni komedi dizisi İyi Aile Babası izleyenleri kendinden geçirecek

Şebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu başrolde! Yeni komedi dizisi İyi Aile Babası izleyenleri kendinden geçirecek

Kanal D'nin çok yakında başlayacak olan İyi Aile Babası isimli dizinin ilk fragmanı geldi. Komedi yapımı olan dizinin oyuncu kadrosu ise dikkat çekiyor. Hikaye de her evde herkesin ilgisini çekecek bir aile gerçeklerini ortaya döküyor…

Anne ve babaların çocukları ile ilişkilerindeki farklı bakış açıları ve olayları farklı yorumlamaları dizinin izleyicileri en çok çeken özelliği olacak. Her evde yaşanan aile içi ufak anlaşmazlıklar ve çatışmalar bu dizide eğlenceli şekilde ekrana yansıyacak.

Kanal D’nin yapımını Süreç Film’in üstlendiği aile komedisi “İyi Aile Babası” yakında Kanal D’de başlıyor. Dizinin hangi gün yayınlanacağı hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı projede; Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Şahin, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir rol alıyor.


İYİ AİLE BABASI KONUSU NEDİR?

Dizide; Anadolu Yakası’nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu), karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir.

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