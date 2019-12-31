Şebnem Bozoklu nereli? O Ses Türkiye konuğu Şebnem Bozoklu nereli, kaç yaşında?

Şebnem Bozoklu nereli? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Şebnem Bozoklu 31 Aralık Salı günü yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel programına konuk oldu. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı programda şarkı söyleyenlerden birisi de Bozoklu oldu. Daha önce çeşitli dizilerde rol alan Bozoklu izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Şebnem Bozoklu nereli, kaç yaşında? İşte sevilen oyuncunun hayatı…

ŞEBNEM BOZOKLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Şebnem Bozoklu, 20 Ağustos 1979 yılında İstanbul‘da dünyaya geldi. Baba tarafından Isparta‘lı; anne tarafından Mısır kökenli Siirt‘li bir ailenin çocuğu olan Bozklu’nun çocukluğu İstanbul Suadiye’de geçti. 1996 yılında Kadıköy Kız Lisesi’ni bitirdi. 2000 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Şebnem Bozoklu 2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim almaya başladı ve 2004 yılında mezun oldu. Ardından da 2005-2006 yılları arasında Çisenti Tiyatro'da Sanat Dansı ile Mondi'nin yönetmenliğini yaptı.

2006-2007 yılları arasında ekranların yayınlanan Hazır Mısınız? yapımında canlı yayın sunuculuğu yaptı. O yıllarda "Elma Kurdu" yapımında hem solistlik hem de kukla oynatıcılığı yaptı.

Şebnem Bozoklu, başrolünü Hakan Yılmaz ile paylaştığı "Çılgın Hemşire" dizide oynadı. "Bizim Yenge" dizisinde İlker Aksum ile birlikte oynadı.

Şebnem Bozoklu, 23 Eylül 2010 tarihinde iç mimar Emre İzer ile evlendi.

Şebnem Bozoklu, 2014 yılında başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Kaan Yıldırım'ın oynadığı "Ulan İstanbul" adlı dizide oynamaktadır.

Ödülleri:

2009 – 36. Hürriyet Altın Kelebek En İyi Kadın Komedi Oyuncusu, Canım Ailem'deki Meliha rolüyle

2010 – 32. Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği Oskarları – En İyi Kadın Oyuncu ödülü

Filmleri ve Dizileri :

2009 – Canım Ailem

2008 – Derman

2003 – Belirsizlik Meselesi (film)

2002 – Tesadüfi (film)

2005 – Vesaire Vesaire (film)

2004 – Öğleden Sonra (film)

2006-2007 – Emret Komutanım

2006 – 2007 – Selena

2014 – Ulan İstanbul (dizi)