Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin Helen'i Miray Daner'den itiraf: Sette küsüp, oynamıyordum

İlk reklam çekimi deneyimi sonrası annesine “Ne kadar para ödeyecekmişiz?” diye sorduğunu anlatan oyuncu Miray Daner, sektöre adım attığı dönemlerde settekilerin kendisiyle oyun oynadıklarını zannettiğini itiraf etti. Hatta setteki arkadaşlarına “ben küstüm, oynamıyorum” dediğini söyleyen Miray Daner, çalışanları zor durumda bıraktığını belirtti.

