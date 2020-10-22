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  • Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin Helen'i Miray Daner'den itiraf: Sette küsüp, oynamıyordum
22 Ekim 2020 Perşembe 20:46 | Son Güncelleme:

Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin Helen'i Miray Daner'den itiraf: Sette küsüp, oynamıyordum

Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin Helen'i Miray Daner'den itiraf: Sette küsüp, oynamıyordum

Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nde Helen karakterine hayat veren Miray Daner, ‘İbrahim Selim ile Bu Gece' programına katıldı.

İlk reklam çekimi deneyimi sonrası annesine “Ne kadar para ödeyecekmişiz?” diye sorduğunu anlatan oyuncu Miray Daner, sektöre adım attığı dönemlerde settekilerin kendisiyle oyun oynadıklarını zannettiğini itiraf etti. Hatta setteki arkadaşlarına “ben küstüm, oynamıyorum” dediğini söyleyen Miray Daner, çalışanları zor durumda bıraktığını belirtti. 

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