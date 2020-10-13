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  • 'Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin Helen'i Miray Daner rolü hakkında konuştu
13 Ekim 2020 Salı 23:14 | Son Güncelleme:

'Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin Helen'i Miray Daner rolü hakkında konuştu

'Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin Helen'i Miray Daner rolü hakkında konuştu

‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi' için bambaşka bir görüntüye kavuşan Miray Daner, rolü hakkında konuştu.

İzleyici karşısına adalet peşinde olan Helen karakteriyle çıkacak olan Miray Daner, “Helen parçalanmış bir ailenin çocuğu. Hayata karşı yerini zamanla öfkenin alacağı kırgınlıkları var. Çoğumuzun isyan ettiği durumlara tepkili ama çoğumuzdan da farklı. Helen, isyanlarını kendi adalet arayışına yansıtıyor” dedi. 

<p><span >Editör: </span><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Kurgu: <a href='mailto

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