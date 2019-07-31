Savcılık, hapis cezasına çarptırılan Pucca'nın beraatini istedi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf Mahkemesine başvurarak, “Pucca” ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz’ün “uyuşturucuya özendirme” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırılmasına itiraz etti. Suçun unsurlarının oluşmadığını belirten Başsavcılık Karagöz'ün beraatine karar verilmesini istedi.
Sosyal medyada "Pucca" takma ismini kullanan Pınar Karagöz ve "Buryy" lakaplı şarkıcı Burak Aydoğduoğlu, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan haklarında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı.
Mahkeme, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda, "Uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği" gerekçesi ile Pucca lakaplı Pınar Karagöz'e 5 yıl 10 aylık hapis cezası verdi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Pucca’ isimli sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz hakkında “uyuşturucuya özendirme” suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasına itiraz etti. Suç unsurlarının oluşmadığını ve beraatine karar verilmesi gerektiğini belirten Başsavcılık, İstinaf Mahkemesine başvurdu.