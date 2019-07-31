Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5343
  • 6,1714
  • 254.655
  • 102.144
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Savcılık, hapis cezasına çarptırılan Pucca'nın beraatini istedi

Savcılık, hapis cezasına çarptırılan Pucca'nın beraatini istedi

Savcılık, hapis cezasına çarptırılan Pucca'nın beraatini istedi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf Mahkemesine başvurarak, “Pucca” ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz’ün “uyuşturucuya özendirme” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırılmasına itiraz etti. Suçun unsurlarının oluşmadığını belirten Başsavcılık Karagöz'ün beraatine karar verilmesini istedi.

Sosyal medyada "Pucca" takma ismini kullanan Pınar Karagöz ve "Buryy" lakaplı şarkıcı Burak Aydoğduoğlu, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan haklarında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda, "Uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği" gerekçesi ile Pucca lakaplı Pınar Karagöz'e 5 yıl 10 aylık hapis cezası verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Pucca’ isimli sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz hakkında “uyuşturucuya özendirme” suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasına itiraz etti. Suç unsurlarının oluşmadığını ve beraatine karar verilmesi gerektiğini belirten Başsavcılık, İstinaf Mahkemesine başvurdu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ve İzlemek isteyen servet ödeyecek!
Metin Hara'ya çok zor Adriana Lima sorusu
Hadise'nin Reynmen dansına Ayla Çelik'ten eleştiri
Kıyafeti olay olan Banu'dan Reynmen'e flaş çağrı
Megastar Tarkan, Avrupa turnesinden servet kazanacak
<p><strong>TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin</strong></p> <p>Mercedes ile A Sedan testini

Mercedes A Sedan ile bir hafta neler neler yaptık

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Başkan Erdoğan MİT'in yeni binasında incelemeler yaptı

Freni patlayan kamyonet park halindeki araçlara çarptı