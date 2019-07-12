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  3. Uygunsuz görüntüleri yaymıştı! Savcı Merve'ye inanmadı

Uygunsuz görüntüleri yaymıştı! Savcı Merve'ye inanmadı

Uygunsuz görüntüleri yaymıştı! Savcı Merve'ye inanmadı

Eşi Berk Oktay’ın uygunsuz görüntülerini yaydığı iddia edilen Merve Oktay, 'özel hayatı ifşa etmek' suçundan 6 yıla kadar yargılanacak. 

Hilal Yıldırım 

Berk Oktay’ın, uygunsuz görüntülerini yayımladığı iddia edilen avukat eşi Merve Oktay, hakkında ‘özel hayata ilişin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Savcı iddianamede, Merve Oktay’ın annesine ait telefon hattını kullandığını kabul ettiğini ancak beyanlarının kendisini suçtan kurtarmaya yönelik olduğunu söyledi. Mahkemede ayrıca 4 Instagram hesabının aynı IP adreslerinden bağlanıldığını ve bu hesapların aynı kişi tarafından kullanıldığının tespit edildiği belirtildi. Söz konusu hat kullanıcısının Merve Merve olduğunu belirten savcı, Oktay’ın telefonunu 2 Nisan 2018 tarihinde sıfırlayarak telefonunu soruşturmaya konu olabilecek bilgi ve belgeleri yok ettiğini de söyledi. Oyuncu Berk Oktay uzlaşmayı kabul etmeyince Merve Oktay, ‘özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek’ suçundan yargılanacak. 
 

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