Savaşçı'nın yeni başrolü kim olacak? Savaşçı dizisinden sürpriz hareket!

Berk Oktay’ın ayrılışının ardından diziye ne olduğu tüm dizi takipçileri tarafından merak konusu oldu. Aslında sezon başından beri Savaşçı dizisiyle ilgili yaşananlar, izleyenleri hem şaşırttı hem de merak ettirdi. Sezon başında yayınlanan 3 yeni bölüm, geçtiğimiz sezon sonunda çekilmişti. Stoklar tükenince dizinin devamı gelmedi. Bu sırada yapımcı firmanın, dizinin başrolünde oynayan Berk Oktay ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Kağan Bozok karakterini oynayan Berk Oktay ile birlikte Sarp Levendoğlu ve Metin Serezli gibi dizinin as isimleriyle de görüşüldüğü kulislere yansıdı.

Yapımcı firma, dizinin Eskişehir’deki çekimlerinin hazırlıklarının yapıldığı ve yakında başlayacağı ile ilgili duyuruyu yaparken Berk Oktay’ın ani ayrılık haberi geldi. Oktay, Yasak Elma dizisine geçmişti. Bu hafta da ilk kez dizide görüldü.

Savaşçı’nın ana karakteri gidince, dizinin akıbeti merak edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından, Savaşçı dizisi için çalışmaların devam ettiği ve başrol için de Ekin Mert Daymaz ile görüşüldüğü şeklindeki kulis bilgisini paylaştı.