Savaşçı'dan Yasak Elma'ya transfer olan Berk Oktay'ın paylaşımı dikkat çekti

Savaşçı dizisinde Kağan Bozok karakterini canlandıran Berk Oktay Yasak Elma'ya transfer oldu. Çağatay karakteri ile Berk Oktay’ı 23 Kasım Pazartesi akşamı ekranda izleyecek olan Yasak Elma hayranları için ünlü oyuncu, “Ben geldim” dedirten bir paylaşımda bulundu.

Güneş gözlüğü, siyah pardösüsü ile dikkat çeken ünlü oyuncu Yasak Elma dizisine işte bu havada giriş yaptı.

Dizi hayranlarına selam yollayan Berk Oktay, bakalım Eda Ece’nin canlandırdığı Yıldız karakterinin aşk konusunda beklediği kişi mi olacak, yoksa Kerim ve Halit gibi onu yine birçok sorunun odağına mı taşıyacak? İşte Berk Oktay’ın dizi hayranları için, “Ben artık buradayım” pozu…

Merhabalar #çağatay #yasakelma