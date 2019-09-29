“Savaşçı yeni sezon ne zaman başlıyor?” sorusu araştırılıyor. Savaşçı yeni sezon ne zaman başlıyor? Savaşçı dizisi yeni bölümü bu akşam var mı? Fox TV’nin sevilen dizisinin 4. sezonu izleyiciler tarafından heyecanla bekleniliyor. Yeni sezondan 3. fragman yayınlandı. Fragman heyecanı daha da artırdı. Kılıç Timi 4. sezonunda, Türkiye'ye karşı kurulmuş olan bütün terör örgütlerini bir araya getirerek büyük bir güç elde etme peşinde olan, uluslararası bir terör ağına karşı mücadele etmek için harekete geçecek.

SAVAŞÇI 4. SEZON 3. FRAGMANI YAYINDA

Savaşçı dizisinin yeni sezonundan 3. fragman da yayınlandı.

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Savaşçı dizisinin başlama tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Fragman içerisinde 'yakında' ibaresi bulunuyor.

Kılıç Timi 4. sezonunda, Türkiye'ye karşı kurulmuş olan bütün terör örgütlerini bir araya getirerek büyük bir güç elde etme peşinde olan, uluslararası bir terör ağına karşı mücadele etmek için harekete geçecek. Ancak örgütün yaptığı her hamle, tehlikenin ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu gösterirken, Kılıç Timi bu hamleleri bozacak ve ne pahasına olursa olsun, bu terör odaklarına aman vermeyecektir.

SAVAŞÇI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Astsubay Bayram Bayat yere döşenmiş olan bombayı fark etse de, Velid'in butona basmasıyla bombalar infilak eder. Her şeye şahit olan Kağan ve Yörük Haydar arkadaşlarının akıbetini öğrenmek için acele ederler. Ancak çatışma seslerinin duyulduğu köydeki teröristleri de durdurmak zorundadırlar. Karargahta ise Kılıç Timi'yle irtibat kurulamadığı için endişeli bekleyiş sürerken, Üsteğmen Funda'nın bir ayrıntıyı göz ardı etmemesi olayların seyrini değiştirecektir.

Melik'i ortadan kaldırmaya kararlı olan Yüzbaşı Kağan Bozok ve Yüzbaşı Haydar Bozkurt beklenmedik bir şekilde ele geçirdikleri bir bilgiyi değerlendirirler ve hemen harekete geçerler. Ancak Türk Askeri'nin peşine düştüğünü anlayan Melik, kurtulmak için hamlesini yapar. Fakat işler beklediği gibi gitmez. Kağan ve Haydar Yüzbaşı'yı karşısında gören Melik çılgına dönse de, onun için artık yolun sonudur.

Kılıç Timi, bombaların ortalığı toz duman ettiği çatışmadan sağ çıkmak için tüm gücüyle mücadele vermektedir. Sezon finalinde Galip ile Emre, bu çatışma sırasında yaralandılar.