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13 Eylül 2020 Pazar 13:40 | Son Güncelleme:

Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı yeni sezon fragmanı izleme linki...

Savaşçı ne zaman başlıyor" Savaşçı yeni sezon fragmanı izleme linki...

Savaşçı dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Fox Tv'nin sevilen yapımlar arasında yer alan Savaşçı yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Limon Film tarafından çekilen dizinin yönetmen koltuğunda Osman Taşçı ve Şafak Bal bulunuyor. Savaşçı ne zaman başlıyor?

Savaşçı dizinin yeni sezon tarihleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar bulunuyor.Berk Oktay, Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu'nın başrollerinde yer aldığı dizinin senaryosunu Süleyman Çobanaoğlu üstleniyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinin yönetmen koltuğunda Osman Taşçı ve Şafak Bal oturuyor.

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Savaşçı dizisi 13 Eylül Pazar (bugün) başlayacak. Dizi saat 20:00'de Fox Tv ekranlarında olacak.

SAVAŞÇI 97. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

SAVAŞÇI 96. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yüzbaşı Haydar’ın Türk Üssü’nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar’ın akibetini merak ediyordur. Bu arada karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirir. Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay’ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür.

SAVAŞÇI OYUNCULARI KİM?

Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok)

Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz)

Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt)

Gaye Turgut Evin (Teğmen Çiğdem Ülgen)

Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez)

Ali Tarık Fındık (Astsubay Çavuş İlyas Karaca)

Sertan Erkaçan (Üsteğmen Fazıl Batur Gökbudak)

Serhat Nalbantoğlu (General)

Ersin Olgaç (Doğan Bayındır)

Nazan Diper (Selver Bozok)

Ogeday Girişken (Astsubay Çavuş Demir Döğer)

Anıl Altınöz (Merlin)

Serkan Kuru (Astsubay Başçavuş Ali Çekiç)

Şahverdi Ali Eren (Seyfi)

Esma Soysal (Başak)

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