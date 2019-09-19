Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı 4. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte yanıtı

Savaşçı ne zaman başlıyor? sorusu arama motorunda aranan konular arasında bulunuyor. Savaşçı sezon finalinde Kılıç Timi, yaralı olan Galip ve Emre'yi kurtarmak için çatışmanın ortasına dalmışlardı. Dizide yeni sezonda hangi gelişmeler yaşanağı merak ediliyor. Savaşçı dizisi normalde her hafta Pazar günleri FOX TV ekranlarında oluyor. Savaşçı ne zaman başlıyor, yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Savaşçı dizisi yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Dizinin oyuncularından Berk Oktay “Sette çalışmalar 20 Eylül gibi başlayacak. Ekim ayının ilk veya ikinci haftasında ise yayında olması planlanıyor Tatil bu sene herkes için uzun sürdü. Normal kış dizileri için daha doğrusu. Tatil bitti şimdi, çalışmalar başlıyor. Kanal çekimini yaptık geçen gün. Eylül sonu gibi, 20’si gibi çekimlere başlayacağız. Kısmetse de Ekim’in ilk haftası veya ikinci haftası yayında olacağız” diyerek devam eden Berk Oktay herkesin beklediği tarihi net olmasa da vermiş oldu.

SAVAŞÇI YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandıktan sonra sitemizde yer alacak.

SAVAŞÇI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Astsubay Bayram Bayat yere döşenmiş olan bombayı fark etse de, Velid'in butona basmasıyla bombalar infilak eder. Her şeye şahit olan Kağan ve Yörük Haydar arkadaşlarının akıbetini öğrenmek için acele ederler. Ancak çatışma seslerinin duyulduğu köydeki teröristleri de durdurmak zorundadırlar. Karargahta ise Kılıç Timi'yle irtibat kurulamadığı için endişeli bekleyiş sürerken, Üsteğmen Funda'nın bir ayrıntıyı göz ardı etmemesi olayların seyrini değiştirecektir.

Melik'i ortadan kaldırmaya kararlı olan Yüzbaşı Kağan Bozok ve Yüzbaşı Haydar Bozkurt beklenmedik bir şekilde ele geçirdikleri bir bilgiyi değerlendirirler ve hemen harekete geçerler. Ancak Türk Askeri'nin peşine düştüğünü anlayan Melik, kurtulmak için hamlesini yapar. Fakat işler beklediği gibi gitmez. Kağan ve Haydar Yüzbaşı'yı karşısında gören Melik çılgına dönse de, onun için artık yolun sonudur.

Kılıç Timi, bombaların ortalığı toz duman ettiği çatışmadan sağ çıkmak için tüm gücüyle mücadele vermektedir. Sezon finalinde Galip ile Emre, bu çatışma sırasında yaralandılar. Geride kalmış ve ağır yaralanmış iki arkadaş birbirleri ile vedalaşırlar. Fakat Kılıç Timi "Biz geride kimseyi bırakmayız" diyerek Emre ile Galip'i sırtlanırlar. Kılıç Timi kurtulabilecek mi? Emre ile Galip yaşayacak mı?