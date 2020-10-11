Savaşçı ne zaman başlayacak? Savaşçı bitti mi, neden yok?

Ekranların sevilen Savaşçı her pazar Show Tv ekranında yayınlanıyordu. Berk Oktay, Murat Serezlioğlu ve Sarp Leventoğlu gibi isimlerin yer aldığı Savaşçı, Limon film tarafından hazırlanıyordu. Son olarak 99. bölümü yayınlanan Savaşçı bitti mi, neden yok?

SAVAŞÇI BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?

Pazar akşamları Fox Tv'de yayınlanan Savaşçı yerini Öğretmen dizisini görenler Savaşçı bitti mi, neden yok gibi soruları sormaya başladı. Geçen hafta da yayınlanmayan dizi bu hafta da seyirci ile buluşmayacak. Dizinin yapımcılarından konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Fakat Savaşçı'nın Fox Tv'nin diziler sayfasında yer almadığı da belirtildi.

Gelişmeler gelince haberimize eklenecektir.

SAVAŞÇI KONUSU NEDİR?

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi.

Hikayemiz, bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.