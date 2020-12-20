Savaşçı ne zaman ekrana geleceği, dizinin sevenleri tarafından yoğun ilgi görüyor. Güçlü ve birbirinden ünlü oyuncu kadrosuyla her pazar izleyici ile buluşuyordu. Fox Tv'de ekrana gelen dizinin Kanal D'ye transfer olduğu öne sürüldü. Bir dönemin fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'ın başrolü Tamer Karadağlı'nın da dizinin oyuncu kadrosunda dahil olduğu açıklandı. Savaşçı ne zaman başlayacak, belli oldu mu? Savaşçı konusu nedir?

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Savaşçı ne zaman başlayacağı hakkından resmi olarak bir açıklama yapılmadı. Detaylar geldikçe haberimize eklenecektir. Dizi son olarak 99. bölümü ile Fox Tv'de ekrana gelmişti. Ayrıca Savaşçı dizisinin yeni sezonun Kanal D'de yayınlanacağı öne sürüldü.

SAVAŞÇI KONUSU NEDİR?

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi.

Hikayemiz, bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Çünkü onlar için, “söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”

SAVAŞÇI OYUNCULARI KİMLER?

Murat Serezli, Sarp Levendoğlu'nun yer aldığı diziye Usta oyuncu Zerrin Sümer, Serkan Kuru, Ogeday Girişken, Bahadır Buyruk, Gökçen Gökçebağ ve Seçil Buket Akıncı yer alıyor.

Berk Oktay, diziden ayrılan isimler arasında yer alıyor. Oktay, Yasak Elma kadrosuna dahil oldu. Gaye Turgut Evin'de diziden ayrılan bir diğer isim olarak açıklanmıştı.