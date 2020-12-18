Savaşçı dizisine katılan Tamer Karadağlı ile ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Savaşçı dizisine katıldığını duyuran Tamer Karadağlı hayranlarını bir hayli sevindirdi. Çocuklar Duymasın dizisi ile hemen hemen herkesin beğenisini kazanan ve akıllarda “Taşfırın Haluk” olarak kalan Karadağlı uzun süredir herhangi bir dizide oynamıyordu. Savaşçı dizisinde Göktür Albay karakterini canlandıracak Karadağlı’nın dizi ile ilgili bir gerçeği ortaya çıktı.



KONUK OYUNCULUKTAN KALICI OYUNCULUĞA

Tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre başarılı oyuncu Tamer Karadağlı başlarda Savaşçı dizisine konuk oyuncu olarak düşünülmüş. Son zamanlarda diziden ayrılan oyuncuların olması üzerine Karadağlı kalıcı olarak dizininin kadrosuna dahil edilmiş. Tecrübeli oyuncunun Savaşı dizisine yeni bir soluk katacağı ve dizinin izlenmelerini artıracağı düşünülüyor.