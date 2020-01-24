Savaşçı dizisinden hayranlarını şoke eden haber! O isim veda ediyor

FOX'un Limon Film imzalı dizisi Savaşcı 4. sezonunda da ilgiyle izleniyor. Pazar akşamlarına damgasını vuran dizinin ekibinde yakında flaş bir ayrılık yaşanacak. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Berk Oktay, Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu gibi ünlü isimlerin rol aldığı fenomen dizide Marcus karakterine hayat veren Gökçen Gökçebağ projeye veda edecek.

Başarılı oyuncunun 92. bölümde ayrılacağı öğrenildi. Ekibine yeni isimlerin katılacağı Savaşçı yeni bir değişiklik olmazsa 5. sezonunun da çekilmesi planlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Osman Taşçı ve Şafak Bal oturuyor.