Savaşçı dizisinde yaprak dökümü! Bir başrol daha veda ediyor

Pazar akşamları Fox TV ekranında yayınlanmakta olan Savaşçı dizisinin kadrosunda ayrılanların sayısı iyice artmaya başladı. 4. sezon devam eden projeden ilk ayrılan isim başrol oyuncusu Berk Oktay olmuştu. Oyuncu, Yasak Elma isimli diziye katıldı.

Savaşçı dizisinden bir başka ayrılık da Gökçen karakterini canlandıran Elit Andaç Çam’dan gelmişti. Oyuncu, atv’nin yeni dizisi Akıncı’ya katılmıştı. Savaşçı’da Ayça olarak izlediğimiz Feyza Sevil Güngör de yapımı bıraktı. Şimdi de TRT1 dizisi Tövbeler Olsun’dan gelen bilgiler Savaşçı dizisinden bir başrol oyuncusunun daha ayrıldığına işaret ediyor.

GAYE TURGUT EVİN DE SAVAŞÇI'DAN AYRILIYOR

Savaşçı’da Çiğdem Ülgen karakterini canlandıran Gaye Turgut Evin, yeni yuvasını buldu. Yine Pazar akşamları yayınlanan Tövbeler Olsun isimli diziye katılan oyuncu, Eda Güneş karakterine hayat verecek.

Gaye Turgut Evin’in yeni dizideki ilk görüntüsü de ortaya çıktı. Oyuncu, 6 Aralık Pazar akşamı yeni dizisiyle birlikte ekranda hayranlarının karşısına çıkacak.

Üst üste yaşanan ayrılıklar ile sarsılan Savaşçı dizisinin bundan sonra yola devam edip etmeyeceği, eder ise nasıl bir oyuncu kadrosu ile yol alacağı da merak edilen bir başka detay oldu.