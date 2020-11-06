Savaşçı dizisinde şoke eden ayrılık kararı! Ünlü oyuncu Yasak Elma dizisine transfer oldu
Fox Tv ekranlarında yayınlanan Savaşı dizisinde oynayan Berk Oktay diziden ayrıldığını duyurmuştu. Ünlü oyuncu yine Fox Tv ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi ile izleyici karşısına çıkacak. Dizide Kağan Bozok karakterini canlandıran Berk Oktay sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Savaşçı dizisinden ayrılacağı konuşulan Berk Oktay dizi ile ilişkisinin resmen bittiğini duyurdu. Dizide Kağan Bozok karakterini canlandıran Berk Oktay'dan ayrılık açıklaması geldi. Yine Fox Tv ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi ile anlaşan Oktay, dizide Çağatay karakterine hayat verecek.
AYRILDIĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Berk Oktay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Savaşı dizisinden ayrıldığını açıkladı. Oktay yaptığı paylaşımda: "Herkese merhabalar. 99 bölüm boyunca ekranda kalıp, zirvede yer alma başarısı göstermiş, çekimlerine ilk başladığımız günden itibaren büyük bir özveriyle ve üzerimde taşıdığım üniformanın hassasiyetiyle çalıştığım ve başarısında pay sahibi olduğumu düşündüğüm #savaşçı adlı dizimizden ayrılma kararı aldım. Bu kararımın gerekçeleri hakkımda spekülatif bir açıklama olmadığı müddetçe, iş ahlakım sebebiyle 'kol kırılır, yen içinde kalır' prensibimde saklı kalacaktır” ifadelerine yer verdi.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Herkese merhabalar. 99 blm.boyunca ekranda kalıp, zirvede yer alma başarısı göstermiş,çekimlerine ilk başladığımız günden itibaren büyük bir özveriyle ve üzerimde taşıdığım üniformanın hassasiyetiyle çalıştığım ve başarısında pay sahibi olduğumu düşündüğüm #savaşçı adlı dizimizden ayrılma kararı aldım.Bu kararımın gerekçeleri hakkımda spekülatif bir açıklama olmadığı müddetçe, iş ahlakım sebebiyle 'kol kırılır, yen içinde kalır' prensibimde saklı kalacaktır. Öncelikle bana sonuna kadar güvenen, kalemiyle #savaşçı yı Türk Askerinin bir manifestosu haline getiren, Yarattığı ve üzerime biçtiği Kağan Bozok karakteri ile Sarı Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yolundan giden Türk Askerimizi ekrana yansıtan, bizlere Anıtkabir de üniformamızla saygı durusunda bulunma şerefini yaşatan senaristimiz Sn. Süleyman Çobanoğlu abime ve hikayeleri ve kalemleriyle muhteşem işler çıkartan @gul_guzelkaya ve @gulizarvatanlar hanımefendilere, işin başladığı ilk günden beri başımızda duran ve bizleri Kılıç Timi haline getiren abimiz herşeyimiz büyük komutanımız 'Şeşe' abime @bulentsevket, neler yaşadığımızı biz biliriz 4 sezon boyunca bu işe eli değip gerçek birer #savaşçı olan, işin gerçek sahibi tüm oyuncu arkadaşlarıma, tabii ki 'Kılıç Timi' ne, zorlu şartlarda kahrımızı çeken, ve 1 hafta gibi kısa bir sürede harika işler çıkartan tüm yönetmenlerime ve ekip arkadaşlarıma ve son olarak ama en büyüğü olarakta yaptığımız işi benimseyip bizlere alkışıyla güç veren ve evlerine kabul eden tüm seyircimize sonsuz teşekkür ederim...yeni yolculuklarda görüşmek dileğiyle. 'Kılıç gidiyoruz'... ⚔️����⚔️
Berk Oktay (@brkokty23)'in paylaştığı bir gönderi ()
YASAK ELMA “ÇAĞATAY” İLE EKRANLARA GELECEK
Yasak Elma dizisinin yapımcılığını üstlenen Medyapım Berk Oktay’ın dizinin kadrosuna dahil edildiğini duyurdu. Medyapım tarafından yapılan açıklamada “Size güzel bir haberimiz var. Berk Oktay Yasak Elma kadrosunda. Çağatay ile tanışmaya hazır mısınız?” cümlelerine yer verildi.