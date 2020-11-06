Savaşçı dizisinde şoke eden ayrılık kararı! Ünlü oyuncu Yasak Elma dizisine transfer oldu

Geçtiğimiz günlerde Savaşçı dizisinden ayrılacağı konuşulan Berk Oktay dizi ile ilişkisinin resmen bittiğini duyurdu. Dizide Kağan Bozok karakterini canlandıran Berk Oktay'dan ayrılık açıklaması geldi. Yine Fox Tv ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi ile anlaşan Oktay, dizide Çağatay karakterine hayat verecek.



AYRILDIĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Berk Oktay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Savaşı dizisinden ayrıldığını açıkladı. Oktay yaptığı paylaşımda: "Herkese merhabalar. 99 bölüm boyunca ekranda kalıp, zirvede yer alma başarısı göstermiş, çekimlerine ilk başladığımız günden itibaren büyük bir özveriyle ve üzerimde taşıdığım üniformanın hassasiyetiyle çalıştığım ve başarısında pay sahibi olduğumu düşündüğüm #savaşçı adlı dizimizden ayrılma kararı aldım. Bu kararımın gerekçeleri hakkımda spekülatif bir açıklama olmadığı müddetçe, iş ahlakım sebebiyle 'kol kırılır, yen içinde kalır' prensibimde saklı kalacaktır” ifadelerine yer verdi.

YASAK ELMA “ÇAĞATAY” İLE EKRANLARA GELECEK

Yasak Elma dizisinin yapımcılığını üstlenen Medyapım Berk Oktay’ın dizinin kadrosuna dahil edildiğini duyurdu. Medyapım tarafından yapılan açıklamada “Size güzel bir haberimiz var. Berk Oktay Yasak Elma kadrosunda. Çağatay ile tanışmaya hazır mısınız?” cümlelerine yer verildi.