Savaşçı dizisinde final tedirginliği! Albay Kopuz görevinden uzaklaştırılıyor

Savaşçı dizisinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Fox Tv'nin sevilen dizisi Savaşçı'nın 99. yeni bölümünden ilk fragman geldi. Savaşçı yeni bölümde şse Kopuz Albay emirlere itaat etmediği ve Yüzbaşı Kağan Bozok'un yaşamını tehlikeye atması sebebi ile Özel Kuvvetler Komutanlığı görevinden alınıyor.

Savaşçı dizisinin 99. yeni bölümü 27 Eylül Pazar akşamı yayınlanacak. İlk 4 sezon çok başarılı sonuçlar alan Savaşçı dizisi Pazar akşamlarının sürükleyen yapımı konumundaydı.





Ancak bu sezon Arıza dizisinin reytingleri karşısında Savaşçı’da önemli kayıplar görülüyor. Dizinin hayranları da Fox TV’nin Savaşçı dizisini yayından kaldırmasından çok korkuyor.

Şu aşamada dizinin 5. sezona yeni başladığını ve herhangi bir final söylentisinin de olmadığını biliniyor. Ancak Fox TV’nin yeni hazırlanan dizileri bu endişenin yükselmesine sebep oluyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kopuz Albay, geçmişte izini kaybettirmiş olan, azılı bir teröristle ilgili önemli bir istihbarat alır. Sonuçları ne olursa olsun, bu teröristi tek başına etkisiz hale getirmeye kararlı olan Kopuz Albay, gizlice yaptığı çılgın planını devreye sokar. Ancak Kopuz Albay'ın yokluğunun fark edilmesiyle karargah alarma geçer.

Kutalmış Paşa, Kopuz Albay'ı durdurmak için bütün olanakları seferber ederken, Yüzbaşı Kağan'ın beklenmedik hamlesi işleri daha da içinden çıkılmaz bir duruma sokar.

Olayların seyri bir anda değişse de, hedefe kilitlenmiş olan Kopuz Albay'ı vazgeçirmek hiç kolay olmayacaktır. Çünkü Kopuz Albay için bu teröristten hesap sorma zamanı gelmiştir!