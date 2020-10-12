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12 Ekim 2020 Pazartesi 16:44 | Son Güncelleme:

Savaşçı dizisi final mi yaptı? Berk Oktay açıkladı!

Savaşçı dizisi final mi yaptı" Berk Oktay açıkladı!

Savaşçı dizisinin başrollerinden Berk Oktay, iki haftadır ekrana gelmeyen dizi hakkında açıklamada bulundu. Oktay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda dizinin hayranlarına seslendi.

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı Savaşçı dizisi son olarak 99. bölümüyle ekrana gelmişti. İki haftadır yayınlanmayan Savaşçı'nın yayın günü olan pazar akşamları ise Fox TV'nin yayın akışında "Öğretmen" dizisi yer almaya başladı.

Savaşçı'nın Mart ayı öncesi çekilen 3 stok bölümü geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Yeni sezon çekimleri henüz başlamayan Savaşçı'nın akıbeti 5 sezondur diziyi takip eden izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

BERK OKTAY'DAN SAVAŞÇI AÇIKLAMASI

Dizide Kaan Bozok karakterine hayat veren Berk Oktay, sosyal medya hesabından bir açıklamada yaptı. Oktay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzleyicilerimizden gelen yoğun, haklı sorular üzerine bizlere 99 bölüm boyunca zirvede tutan seyircimize saygımdan dolayı bir açıklama yapma gereği duydum. Savaşçı adlı dizimiz biz oyuncuların da boyunu aşan bazı durumlardan dolayı bir belirsizlik sürecinde. Kendi adıma ve tüm oyuncu arkadaşlarım adına her birimizin elimizi koyduğumuzu ve sizlerle dizimizi buluşturmak için bizlerinde sabırsızlandığını söylemek isterim. Verdiğiniz destek, sabır ve hoşgörünüz için teşekkür ederim... Saygılar."

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