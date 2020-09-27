Savaşçı son bölümde neler oldu? Savaşçı 99. bölüm fragmanı izleme linki...

Savaşçı yeni bölümü, izleyicilerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Fox Tv'nin sevilen yapımlarından biri olan Savaşçı, Limon film imzalıdır. Koronavirüs salgını sebebiyle çekimleri ertelenen Savaşçı, yeni sezonda iddialı ve nefes kesen bölümleri ile seyircileri ekrana kilitliyor.

SAVAŞÇI BU AKŞAM VAR MI?

Savaşçı, yeni bölümü ile bu akşam saat 20:00'de Fox Tv ekranlarında olacak.





SAVAŞÇI 98. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kopuz Albay, geçmişte izini kaybettirmiş olan, azılı bir teröristle ilgili önemli bir istihbarat alır. Sonuçları ne olursa olsun, bu teröristi tek başına etkisiz hale getirmeye kararlı olan Kopuz Albay, gizlice yaptığı çılgın planını devreye sokar. Ancak Kopuz Albay’ın yokluğunun fark edilmesiyle karargah alarma geçer. Kutalmış Paşa, Kopuz Albay’ı durdurmak için bütün olanakları seferber ederken, Yüzbaşı Kağan’ın beklenmedik hamlesi işleri daha da içinden çıkılmaz bir duruma sokar. Olayların seyri bir anda değişse de, hedefe kilitlenmiş olan Kopuz Albay’ı vazgeçirmek hiç kolay olmayacaktır. Çünkü Kopuz Albay için bu teröristten hesap sorma zamanı gelmiştir!