Savaşçı 99. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 98. bölümde neler olacak?

FOX TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Savaşçı yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Dizi yeni sezonuyla geçtiğimiz hafta izleyici karşısına geçmişti. Savaşçı 98. bölümde; geçmişte izini kaybettirmiş olan, azılı bir teröristle ilgili önemli bir istihbarat alan Kopuz Albay, sonuçları ne olursa olsun bu teröristi tek başına etkisiz hale getirmeye kararlı olacak ve gizlice yaptığı çılgın planını devreye sokacak.

SAVAŞÇI 99. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı'nın 99. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yeni bölümün ardından yayınlanması bekleniyor. Savaşçı 99. bölüm fragmanı geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.





SAVAŞÇI 98. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Savaşçı 98. bölüm özeti şu şekilde;

Kopuz Albay, geçmişte izini kaybettirmiş olan, azılı bir teröristle ilgili önemli bir istihbarat alır. Sonuçları ne olursa olsun, bu teröristi tek başına etkisiz hale getirmeye kararlı olan Kopuz Albay, gizlice yaptığı çılgın planını devreye sokar. Ancak Kopuz Albay’ın yokluğunun fark edilmesiyle karargah alarma geçer. Kutalmış Paşa, Kopuz Albay’ı durdurmak için bütün olanakları seferber ederken, Yüzbaşı Kağan’ın beklenmedik hamlesi işleri daha da içinden çıkılmaz bir duruma sokar. Olayların seyri bir anda değişse de, hedefe kilitlenmiş olan Kopuz Albay’ı vazgeçirmek hiç kolay olmayacaktır. Çünkü Kopuz Albay için bu teröristten hesap sorma zamanı gelmiştir!

SAVAŞÇI DİZİSİNİN OYUNCULARI