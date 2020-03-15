Savaşçı 96. son bölüm izleme linki! Savaşçı 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Savaşçı yeni bölüm fragmanı dizinin son bölümü bittikten hemen sonra aratılmaya başladı. Fox Tv’nin başarılı dizisi Savaşçı, Pazar akşamı izlenen diziler arasında ilk sırada yer alıyor. Yapımcılığını Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini ise Osman Taşçı ve Şafak Bal’ın üstlendiği dizi Bordo Berelilerin zorlu yaşam mücadelesini anlatıyor. Dizinin 96. bölümünde Yüzbaşı Haydar’ın Türk Üssü’nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ediyor. Peki, Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yanıtı haberimizde…



SAVAŞÇI 96. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yüzbaşı Haydar’ın Türk Üssü’nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar’ın akibetini merak ediyordur. Bu arada karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirir. Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay’ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür. Ancak gelişen ilginç olaylar, kafaları daha da karıştırır. Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa karargahta, büyük bir tedirginlikle timden gelecek haberi beklerken, Kılıç Timi her şeyden habersiz kendileri için hazırlanmış tuzağa adım adım yaklaşmaktadır…

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAVAŞÇI 97. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

SAVAŞÇI KONUSU

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi.

Hikayemiz, bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Çünkü onlar için, “söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”