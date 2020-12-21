Satürn ve Jüpiter buluşmasının burçlara etkisi ne olacak? 21 Aralık 2020 günlük burç yorumları

2020 yılının en önemli astroloji olaylarından birisi de Satürn ve Jüpiter buluşması. Kuzey Yarımkürede, 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanır. 23 Aralık itibariyle geceler kısalır, gündüler ise uzar. Peki, Satürn ve Jüpiter buluşmasının burçlara etkisi ne olur? Burçlar 21 Aralık ekinoksundan nasıl etkilenecek? Uzman Astrolog Özlem Recep kaleme aldı...

SATÜRN VE JÜPİTER BULUŞMASININ BURÇLARA ETKİSİ NE OLACAK?

Boğa burçları haberci rüyalarla güne başlayacak. Koç burcu ise uzunca süredir beklediğiniz ama nedense bir türlü olmayan sürprizlerle karşılaşacak. İkizler burcu ise Aşk ve ikili ilişkilerden yana şanslı bir gün yaşayacak. İşte 21 Aralık 2020 günlük burç yorumları:

KOÇ 21 MART-20 NİSAN

Uzunca süredir beklediğiniz ama nedense bir türlü olmayan sürprizlerle karşılaşacaksınız. Ani gelişen fırsat ve kısmetleri akıllıca değerlendirmelisiniz. Bugün gün içerisindeki yoğunluğunuzun içinde kaybolmamaya çalışmalı ve ailenizin içindeki kişilerin gönüllerini almaya özen göstermelisiniz.

BOĞA 21 NİSAN-21 MAYIS

Haberci rüyalar ve eşzamanlıklar yaşayarak güne başlayacaksınız. Sağlığınıza dikkat etmeli, kalabalık ortamlarda bulunmamalısınız. Finansal anlamda harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Aşk ve ikili ilişkilerde sevdiğinizin gerçek düşüncelerini öğrenmek için biraz zamana ihtiyacınız olabilir.

İKİZLER 22 MAYIS-22 HAZİRAN

Aşk ve ikili ilişkilerden yana şanslı bir gün. Yurtdışı kaynaklı projeleriniz için hız kazanacaksınız. Pek çok kişi sizi fark edecek ve çevreniz genişlemeye başlayacak. Gün içerisinde ani gelir artışlarınız ve sizi mutlu edecek hediyeler alabilirsiniz. Partnerinizle aranızdaki problemleri çözmek için fırsatlarınız bulunuyor.

YENGEÇ 23 HAZİRAN-22 TEMMUZ

Gün içerisinde değişik eş zamanlıklar yaşayabilir ve pek çok mesaj ile karşılaşabilirsiniz. Uzunca süredir kalbinizi kıran kişilerden ani gelen mesajlar karşısında ne yapacağını bilemeyeceksiniz. Aileniz ve çocuklarınızla alakalı güzel gelişmeler oluşabilir. Onların sevgisi ile şifalanmak günün en güzel hediyesi.

ASLAN 23 TEMMUZ-22 AĞUSTOS

Bekar Aslanlar için aşk hayatınıza aniden katılmak isteyecek bir kişi ile görüşmeleriniz olabilir. Sevgilisi olanlar sürpriz hediye ve organizasyonların içinde kendisini bulabilir. Medya bağlantılı işlerde hız kazanmak ve projeler geliştirmek için oldukça uygun bir gün.

BAŞAK 23 AĞUSTOS-22 EYLÜL

Aşk, sevgi ve ikili ilişkilerinizde aldatıldığınız pek çok konu ile karşılaşacaksınız. Ruhunuzun sıkışıp kaldığını düşündüğünüz an alacağınız haberlerle yollarınız açılacak. Aile bireylerinin sorumluluklarını tek başınıza yüklenmek zorunda değilsiniz. Uzunca süredir beklediğiniz bir sözleşmenin onayı hakkında olumlu dönüşler alabilirsiniz.

TERAZİ 23 EYLÜL-22 EKİM

Bugün özellikle öğleden sonra biraz daha kendi kabuğunuza çekileceğiniz bir gün. Günlük yaşantınızın içindeki bazı söylememeniz gereken sırları kimse ile paylaşmayınız. Düşüncelerinize dikkat etmeli, karamsar düşüncelerden uzak durmalısınız. Evinizin içindeki eksikliklere odaklanmalı ve güzelleştirmelisiniz.

AKREP 23 EKİM-21 KASIM

Parasal harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Yaşadığınız aşk ilişkilerindeki dengesizlik sizi yoracak olabilir. İç sesinizi dinlemek isteyebilirsiniz. Bazı şeyleri zamana yaymak en güzeli. İkili ilişkilerdeki yaşadığınız gerginliklerin altında kendi yansımanızı göreceğiniz durum ve tutumlarla karşılaşacaksınız.

YAY 22 KASIM-21 ARALIK

İletişimde kendinizi daha da rahat ifade edeceksiniz. Görünmeyenin arkasındaki pek çok şeyi de farkettiğiniz için şükür enerjisinde olacaksınız. Sizi yoran ve üzen kimselere karşı duruşunuz net olmalı. İlahi yardım almak için vermeyi denemelisiniz. Küçük bir çocuğu sevindirmek, yaşlılara yardım etmek sizi uzun vadede pek çok enerjiden koruyacaktır.

OĞLAK 22 ARALIK-21 OCAK

Psikolojiniz biraz gerilebilir, meditasyon ve dua ile içsel huzurunuza odaklanmalısınız. Çalışma arkadaşlarınızla olan konuşmalarda hakkınızı korumalı ve yaptığınız projeleri geliştirmelisiniz. Arabanız ile ilgili masraf çıkabilir, arabanızı yenilemek için acele etmeyiniz. Sevdiğinizden güç bulacaksınız, ilgi odağınızı değiştirmelisiniz.

KOVA 22 OCAK-18 ŞUBAT

Diyete başlamak için doktor araştırmasına girebilir, bugünden itibaren tatlı şeyler ile aranıza mesafe koyabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan gelecek ani haberlerle birlikte çok mutlu olacaksınız. Kalabalık ortamlara katılmayarak, hijyene dikkat eden küçük arkadaş grubunuzla ani bir program düzenleyebilir ve eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz.

BALIK 19 ŞUBAT-20 MART

Güne sürpriz gelen hediyeler alarak başlayabilirsiniz. Ani gelen para gelişleri yüzünüzü güldürecek. İkili ilişkilerinizde sağduyulu ve görünmeyenin arkasındaki fark ettirirken merhametli tutumunuz takdir toplayacak. Bugün tanışacağınız yeni biri olursa geçmişten gelen karmik bağlantınız olabilir.