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  • Şaşırtan tesadüf! Sıla, Ahmet Kural'ın sevgilisinin doğum gününde boşanacağını açıkladı
20 Kasım 2020 Cuma 17:35 | Son Güncelleme:

Şaşırtan tesadüf! Sıla, Ahmet Kural'ın sevgilisinin doğum gününde boşanacağını açıkladı

Şaşırtan tesadüf! Sıla, Ahmet Kural'ın sevgilisinin doğum gününde boşanacağını açıkladı

Sıla'yla olaylı ayrılığından sonra avukat Çağla Gizem Çelik ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Ahmet Kural, önceki gün sevgilisinin doğum gününü kutladı. Aynı gün Sıla'nın boşanacağını açıklaması ise sosyal medyada 'şaşırtan tesadüf' olarak yorumlandı...

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla ile olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra avukat Çağla Gizem Çelik'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Kural'ın sevgilisi dün 30 yaşına bastı. Oyuncu, Çağla Gizem Çelik'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Kural, paylaşımına "Nicelerine..." notunu düştü.

ŞAŞIRTAN TESADÜF

Ahmet Kural'ın bu pozu bazı takipçileri tarafından eski sevgilisi Sıla ile çekildiği bir karesine benzetilirken, Sıla'nın aynı gün boşanma kararını açıklaması 'şaşırtan tesadüf' olarak yorumlandı.

Sıla, Kural'dan ayrıldıktan sonra şef Hazer Amani ile ocak ayında nikah masasına oturmuştu. Ancak 40 yaşındaki şarkıcının evliliği çok uzun sürmedi. Sıla ve Hazer Amani yaptıkları ortak bir yazılı açıklama ile boşanacaklarını duyurdu.

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